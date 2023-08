Riasfaltature a Migliarino: le modifiche al traffico

Al via nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto i lavori di bitumatura a cura della Provincia di Pisa nella frazione di Migliarino. "La prima tranche di interventi sarà eseguita dalle 20 del 3 alle 6.30 del 4 agosto e comporterà delle modifiche alla viabilità tra cui una temporanea chiusura della via Aurelia, che non dovrebbero comunque impattare in modo significativo sulla viabilità stessa, visto che le lavorazioni si svolgono in notturna" afferma il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia Massimiliano Angori.





"Gli interventi riprenderanno lunedì 7 e martedì 8 agosto, quando avverrà la stesa e fresatura dell'asfalto su via Mazzini, nel centro abitato di Migliarino. In questo caso viene disposta la circolazione in senso unico alternato sul tratto di via Mazzini interessato dagli interventi, in vigore dalle 8 alle 18.30. Si tratta di importanti interventi a cura della Provincia di Pisa finalizzati a una sempre maggiore sicurezza della viabilità, e che rientrano in un lotto di interventi che riguarda tutta la strada provinciale del lungomonte, per un valore di tale lotto pari a circa 500mila euro" conclude Angori.Per i dettagli delle modifiche alla viabilità e le relative Ordinanze consultare il sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie.