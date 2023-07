Pontedera: nuovo asfalto per la rotatoria di ingresso in superstrada

Si è concluso l'intervento, effettuato tutto in notturna per sei notti consecutive, per il rifacimento completo della rotatoria di ingresso della superstrada Firenze - Pisa - Livorno a Pontedera e dell'ultimo tratto di viale Asia. Nella settimana precedente, in due notti, si erano svolti i lavori di rifacimento dei tratti ammalorati del braccetto di collegamento tra la rotatoria della FiPiLi Pontedera/Ponsacco e la rotatoria delle Melorie.

"Si tratta di interventi effettuati con Anas - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli - che concludono il primo piano di investimenti sulla 439var per un totale di 4,8 milioni per il rifacimento di alcuni tratti di viabilità, compresa la strada di Patto. Con Anas - aggiunge Belli - abbiamo già concordato il piano di investimenti del prossimo triennio, che comprenderà, per l'anno 2024, il completamento dei tratti della 439var che sono rimasti fuori in questa prima fase".