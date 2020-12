Asfaltato in notturna l’incrocio di via Contessa Matilde ai Bagni di Nerone

Conclusi stamani alle 6 i lavori di riasfaltatura dell’incrocio tra via Contessa Matilde e via Luigi Banchi davanti ai Bagni di Nerone. Gli operai della ditta Giuliani, sotto la guida di Pisamo, hanno eseguito l’intervento in notturna, a partire dalle 21 di lunedì sera, chiudendo al traffico l’incrocio per tutta la notte. A seguire nella mattinata è iniziato subito il ripristino della segnaletica orizzontale, che è stata eseguita con la strada regolarmente aperta al traffico, regolando lo scorrimento di auto e pedoni con i movieri. Con oggi si conclude il cantiere che ha permesso di riasfaltare completamente l’incrocio semaforico di via Contessa Matilde e di sistemare i tratti più ammalorati lungo tutta la via, a partire dalla rotatoria di via Cammeo-via Pietrasantina fino all’incrocio con via Luigi Bianchi.