Asfaltatura in via Cuppari: strada chiusa al traffico

Prosegue il piano delle manutenzioni di strade e marciapiedi cittadini che sta vedendo il rinnovo degli asfalti in molte strade di Cisanello, tra cui via Matteucci e via Cisanello, via Malagoli, via Redi, via Mazzei, via Luzzato, via San Biagio, via Taddei e via Ridolfi. Terminato l’intervento per la riasfaltatura e il rifacimento della segnaletica nel parcheggio di via Donatori di Sangue, mentre lunedì 21 marzo partono i lavori per la riasfaltatura di via Cuppari, nel tratto da via Malagoli a via S. Michele degli Scalzi. Per consentire l’intervento la strada sarà chiusa al traffico lunedì 21 e martedì 22 marzo con orario 8.30-17.30 da via Avanzi a via San Michele degli Scalzi.

Sempre lunedì inizieranno anche i lavori per il rifacimento di 170 metri quadri di marciapiedi in via Livornese. A Riglione sono terminati gli interventi per il rifacimento dei marciapiedi in via Gemignani ed è stato già predisposto il cantiere per nuovi marciapiedi, da via Goldoni a via delle Bocchette circa.