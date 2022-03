Proseguono gli interventi a Cisanello: si asfalta via Donatori di sangue

Nell’ambito del piano delle manutenzioni che sta vedendo il rinnovo degli asfalti in moltre strade di Cisanello, tra cui via Matteucci e via Cisanello, via Malagoli, via Redi, via Mazzei, via Cuppari, via Luzzato, via San Biagio, via Taddei e via Ridolfi, partono martedì 15 marzo i lavori per la riasfaltatura e il rifacimento della segnaletica nel parcheggio di via Donatori di Sangue. Per permettere lo svolgimento dei lavori la Polizia Municipale di Pisa ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di accesso da via Matteucci-Cisanello e il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 8 di martedì 15 fino alle ore 17 di venerdì 18 marzo, esteso a tutta l’area del parcheggio.