Viabilità sul litorale: nuovo asfalto su viale D'Annunzio, sarà senso unico alternato

Un intervento importante che riguarda le arterie fondamentali che collegano Pisa al litorale. Si tratta di quasi 10mila metri quadrati di nuovo asfalto, per un investimento di circa 160mila euro, necessari per riqualificare le strade per raggiungere Marina di Pisa e Tirrenia. E’ iniziato nella giornata di mercoledì 8 febbraio e terminerà lunedì 13 il rifacimento del tratto di viale D'Annunzio che va dall’area del nuovo distributore fino a via della Casa Rossa.

L’intervento per circa 2500 mq, coordinato da Pisamo, richiederà l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo dalle 8 alle 19. E' stato reso possibile grazie all’acquisizione da parte del Comune di Pisa della proprietà di tutto il tratto della litoranea che attraversa anche i centri abitati di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, volto proprio ad una gestione più semplice ed efficace di tutte le questioni organizzative e inerenti viabilità e manutenzione della strade.

Nei giorni scorsi è terminato un intervento molto importante che ha riguardato via Deodato Orlandi a San Piero a Grado, che è stata interamente riqualificata, insieme ad un tratto di via Livornese (tra il civico 146 e 180), dove nella scorsa primavera - lato destro tra via Emilio Scauro e lo svincolo proprio con via Orlandi - l’intervento aveva riguardato anche i marciapiedi.