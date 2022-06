San Giuliano Terme: 125mila euro per asfaltature a La Fontina e Praticelli

La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria di due importanti strade nella zona artigianale residenziale di La Fontina e Praticelli, via Leopardi e via Machiavelli. La cifra destinata all'intervento è di 125mila euro. Attualmente è in elaborazione la fase di affidamento lavori.

"Il nuovo intervento - commenta Matteo Cecchelli, assessore al Bilancio e alla progettazione e rigenerazione urbana - viene incontro alle esigenze dei residenti della frazione e non solo. Grazie a questi lavori avremo un miglioramento del tessuto urbanizzato e una migliore fruibilità delle principali strade della Fontina. Una condizione fondamentale anche per lo sviluppo economico, che sappiamo dipendere anche dalla qualità delle infrastrutture".

“L'intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - prevede la fresatura del manto di usura, la bitumatura, il rialzo a giusta quota dei chiusini stradali e ovviamente il ripristino della segnaletica stradale. Dopo la riasfaltatura di via dei Condotti e di alcune strade limitrofe, come via Bellini o via Puccini, e la realizzazione di tre rotatorie di collegamento tra le principali arterie viarie la sicurezza può considerarsi decisamente migliorata”.



"Ancora una volta la politica dei piccoli passi ci ha permesso di portare a casa un importante risultato - conclude il sindaco Sergio Di Maio - il capitolo strade è molto sentito da questa amministrazione: chiediamo soltanto un poco di pazienza. Piano piano arriveremo ovunque sarà necessario. In questi anni abbiamo fatto tanto e tanto faremo nei prossimi anni. Il nuovo intervento sarà documentato, come sempre, attraverso i canali ufficiali del Comune".