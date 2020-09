Terminati i lavori di asfaltatura nell’area del Palazzetto dello Sport

Sono terminati da qualche giorno i lavori nell’area del Palazzetto dello Sport: un intervento che ha portato ad un nuovo manto stradale nel piazzale dello Sport e nell’attiguo parcheggio a servizio del Campo Scuola, a cui si aggiunge l’asfaltatura dell’anello intorno al Palazzetto dello Sport, per una migliore fruizione dell’area da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Gli interventi riguardano una parte importante di un quartiere e di una zona dedicata allo sport, visto che il grande parcheggio è baricentrico tra la piscina comunale, il palazzetto dello sport e il tennis club. Terminate le operazioni di asfaltatura, nel parcheggio è stata ripristinata la segnaletica orizzontale per la regolamentazione della sosta, ridisegnando gli spazi: sono stati quindi realizzati 108 stalli per le auto e 21 stalli per i ciclomotori.

Mentre sono ancora in corso i lavori sulla strada sterrata attorno al Palazzetto, domani (9 settembre) partiranno gli interventi per la completa asfaltatura di via Andrea Pisano, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Gabba e la via Aurelia. Successivamente il programma dei lavori prevede di proseguire con i ripristini definitivi delle asfaltature, sulle tracce eseguite da Open Fiber, nelle strade limitrofe: via Atleti Azzurri Pisani, largo Catallo, via Caruso, via Giglioli, via Niccoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio per permettere questi interventi la via Andrea Pisano nel tratto interessato sarà posta a senso unico alternato con movieri nei giorni 9, 10, 11, 14 e 15 settembre dalle 7 alle 19. Per via Atleti Azzurri Pisani, nel tratto tra Piazzale dello Sport e Largo Catallo, scatterà invece il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 7 alle 19 dei giorni 9, 10 e 11 settembre 2020; per Largo Catallo divieto di sosta dalle 7 alle 19 nei giorni 9, 10 e 11 settembre.