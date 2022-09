Asfaltature e riprese del film 'Augustus': come cambia il traffico da lunedì 12 settembre

Proseguono i lavori di manutenzione a Pisa che vedono alcune modifiche al traffico a partire da lunedì 12 e martedì 13 settembre, per permettere lo svolgimento degli interventi di asfaltatura coordinati da Pisamo. Mentre si conlude lunedì 12 l’asfaltatura dello strato finale di via Crispi, intervento che si è verificato più complesso del previsto a causa del risanamento del sottofondo che ha coinvolto anche i sottoservizi con lavori alle tubazioni di acqua e gas, sempre da lunedì 12 il cantiere si sposta in via Bixio, dove la strada sarà chiusa al trafffico veicolare per permettere i lavori di asfaltatura che termineranno entro il 15 settembre.

Modifiche al traffico via Crispi - via Bixio dal 12 al 14 settembre:

- Via Crispi divieto di sosta con rimozione coatta, restringimento della carreggiata e chiusura alla circolazione veicolare di una corsia alla volta, con cantieri in stato di avanzamento, fino alle ore 20 di lunedì 12 settembre.

- Via Bixio: chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta (00-24) su ambo i lati, con cantieri in stato di avanzamento, eccetto accesso alle proprietà laterali, dalle ore 7 di lunedì 12 alle ore 20 di mercoledì 14 settembre.

- Via Niosi, tratto compreso tra via Crispi e via della Qualquonia: istituzione del senso unico alternato a vista, con accesso consentito solo ai residenti dal momento in cui viene interdetto l’immissione su via Crispi per avanzamento stato dei lavori; per le altre categorie, obbligo di svolta a destra in via Nisi.

- Via Manzoni: divieto di immissione sulla via Crispi e istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Crispi, al momento dell’avanzamento dei lavori che riguarderà tale tratto stradale.

- Via Romiti, tratto compreso tra via Zerboglio e via Bixio: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli residenti e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente.

- Via Nisi, tratto compreso tra via Bixio e via Lavagna: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli residenti e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente.

- Via Lavagna, tratto compreso tra via Crispi e via Nisi: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli residenti e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente.

- Via San Paolo, tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Crispi: chiusura al transito veicolare eccetto residenti e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, al momento dell’avanzamento dei lavori che riguarderà tale tratto stradale.

- Via la Maddalena, tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Crispi: chiusura al transito veicolare eccetto residenti e istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, al momento dell’avanzamento dei lavori che riguarderà tale tratto stradale.

- Via Carabottaia: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Niosi/via San Paolo, per residenti ed autorizzati al transito in ZTL SUD. Istituzione del divieto di accesso su via San Paolo lato Ovest per i veicoli in transito su Via Crispi, al momento dell’avanzamento dei lavori che riguarderà tale tratto stradale; istituzione del divieto di accesso in via Lavagna per i veicoli transitanti su via Crispi, al momento dell’avanzamento dei lavori che riguarderà tale tratto stradale.

In partenza da martedì 13 settembre anche un intervento di asfaltura in via Aurelia Sud nel tratto compreso tra la rotatoria con via Livornese e la rotatoria sotto cavalcavia del condotto Mattei. I lavori, che sarranno eseguiti in orario notturno per non creare disagio all’intenso traffico dell’Aurelia, termineranno per sabato 17 settembre. Da martedì 13 a sabato 17 settembre dalle ore 21 alle ore 6 saranno in via Aurelia Sud, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Livornese e larotatoria sotto il viadotto Mattei sarà istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere e movieri.

Lunedì 12 settembre in zona Duomo e Barbaricina sono inoltre istituiti alcuni provvedimenti alla sosta e viabilità su via Roma, via Cardinale Maffi, via Atleti Azzurri Pisani e piazzale dello Sport al fine di consentire le riprese cinematografiche del film 'Augustus':

- Via Camozzo: chiusura al traffico veicolare, limitato al breve tempo necessario alla percorrenza dei veicoli della produzione cinematografica, con ausilio di movieri che si dovranno posizionare in piazza Arcivescovado e in via Cardinale Maffi per consentire ai suddetti mezzi di percorrere in senso contrario di marcia la via Camozzo, piazza Arcivescovado e piazza Duomo, dalle ore 4 alle ore 8 di lunedì.

- Piazza Duomo, tratto compreso tra il vialetto di accesso al Battistero e l’intersezione con piazza Arcivescovado all’altezza delle barriere antiterrorismo: divieto di transito veicolare e pedonale escluso mezzi della produzione cinematografica, dalle ore 4 alle ore 22 di lunedì.

- Piazza Arcivescovado, tratto compreso tra le barriere antiterrorismo e l’intersezione con via Santa Maria: divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 4 alle ore 22 di lunedì

- Via Atleti azzurri pisani, tratto dall’uscita dell’area di sosta fino all’intersezione con Largo Catallo: chiusura al traffico veicolare, limitato al breve tempo necessario alla percorrenza dei veicoli della produzione cinematografica, con ausilio di movieri dalle ore 19 di venerdì alle ore 23.59 di lunedì.

- Piazzale dello Sport, area di sosta compresa tra la Piscina Comunale e il Centro sportivo 'Tennis Club Pisa': divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7 di martedì alle ore 23.59 di martedì 13 settembre; via Atleti azzurri pisani, area di sosta prospiciente la ferrovia:divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 19 di venerdì alle ore 23.59 di lunedì 12; via Roma, ultimi 4 stalli di sosta prima dell’intersezione con via Galli Tassi: divieto di sosta con rimozione dalle ore 3 alle ore 22 di lunedì 12;via Cardinale Maffi lato destro, tratto compreso tra via Camozzo e il civico 35 (zona riservata a trenini e n.c.c.): divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 4 alle ore 7 di lunedì 12; via Traini, ambo i lati: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 20 di domenica 11 ore 23.59 di lunedì 12 settembre.