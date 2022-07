Asfaltature in varie zone di Vicopisano per 12mila euro

Sono iniziati nella giornata odierna, 12 luglio, i lavori di asfaltatura a caldo con termocontainer, che riguarderanno una larga parte della viabilità di Vicopisano. "Gli interventi hanno preso avvio dalla Traversagna, e a seguire dalla via del Mare - afferma il sindaco Massimiliano Angori - le lavorazioni sono finalizzate al ripristino di tratti di asfalto danneggiato e/o buche pericolose per la circolazione". Le lavorazioni interesseranno porzioni di viabilità comunale, suddivisa per frazioni, di Migliarino, Nodica, Vecchiano e Filettole.

"L’importo complessivo dei lavori, compreso d’iva, si aggira intorno ai 12mila euro - aggiunge l’assessore ai servizi del territorio Sara Giannotti - l'intervento consiste nel trasporto con termocontainer di conglomerato bituminoso (asfalto) dall'impianto di produzione al luogo di intervento; l'asfalto viene steso previa pulizia della zona ed applicazione di emulsione per adesione e sigillatura. La compattazione avviene poi tramite rullatura. Gli interventi si protrarranno il tempo necessario a terminare l'importo di lavori concordati".