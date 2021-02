Asia Usb contro Latrofa in via Norvegia: "Servono risorse, non propaganda"

"Per la quarta volta in un anno l’assessore ai lavori pubblici Latrofa è venuto in via Norvegia, accompagnato questa volta da un gruppetto di militanti di partito, per vantarsi di alcuni lavori al giardino Timpanaro, dove campeggia un cartello di fine cantiere che riporta una data: 31 dicembre 2020. Sono passati due mesi e i lavori sono ancora lontani dall’essere terminati. Nonostante questo macroscopico ritardo, il baldo assessore rivendica un successo che non esiste se non nella sua fantasia".

Il sindacato inquilini Asia Usb attacca il rappresentante di Fratelli d'Italia-Pisa nel Cuore, a seguito della conferenza stampa di sabato, dove rivendicava l'impegno dell'amministrazione sul quartiere. "Purtroppo il quartiere di via Norvegia - ribatte in una nota Asia Usb - manca ancora di interventi sostanziali, come la manutenzione di palazzi al limite dell’inagibilità, che nell’agosto scorso hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, così come la ristrutturazione del sistema fognario, la mancanza di illuminazione notturna, l’abbandono del verde pubblico, come dimostra la vera e propria palude prospiciente il giardino Timpanaro, il manto stradale disastrato, la mancanza di un piano di allocazione dei rifiuti omogeneo, l’abbattimento delle barriere architettoniche, che rendono la vita difficile a tanti abitanti costretti in sedia a rotelle o con difficoltà motorie".

"Latrofa deve decidere - insiste il sindacato - se fare l’amministratore cittadino, al servizio di tutta la comunità, o il politico di parte, che sceglie luoghi simbolo per mostrarsi al pubblico, in una sua personale campagna elettorale che niente ha a che vedere con gli interessi degli abitanti delle periferie. Vogliamo investimenti pubblici per la manutenzione strutturale dei palazzi Apes, la creazione di un sistema fognario civile, illuminazione notturna, manto stradale sicuro, abbattimento delle barriere architettoniche, cura del verde urbano, sistema di raccolta rifiuti omogeneo, messa a disposizione del patrimonio pubblico abbandonato. Volontà politica e allocazione di risorse possono risolvere queste problematiche, non la propaganda".