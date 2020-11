Asili nido: nuova sezione lattanti a Marina di Pisa

Sono aperte fino a martedì 10 novembre le iscrizioni per i bambini lattanti nati nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, residenti nel Comune di Pisa. Le iscrizioni prevedono da quest’anno una novità per il Nido d’Infanzia di Marina di Pisa, dove è stata attivata anche la sezione riservata ai lattanti, ovvero ai bambini da 3 a 6 mesi, nati nella seconda metà dell’anno, che possono essere iscritti adesso al con la seconda graduatoria.

"La nostra Amministrazione - spiega l’assessore ai servizi educativi Sandra Munno - ha deciso di ampliare l’offerta educativa per i residenti nella zona del litorale, dove è in partenza, da gennaio 2021, la sezione Lattanti presso il nido d’infanzia di Marina di Pisa. Abbiamo investito su questo nuovo servizio a vantaggio delle famiglie che abitano sul litorale pisano, portando a termine un progetto che la passata amministrazione aveva lasciato incompiuto. La struttura di Marina era stata infatti predisposta per la sezione dedicata ai più piccoli, ma il servizio non era poi mai stato attivato. Abbiamo provveduto ad assumere un’educatrice in più e ad acquistare i materiali per allestire la sezione e poter accogliere i piccoli nuovi ospiti. Grazie a questi investimenti finalmente ora possiamo offrire anche a Marina un servizio completo per le famiglie sin dal primi mesi della nascita. Inoltre, essendo il Nido inserito all’interno del Polo didattico che comprende scuola d’Infanzia e scuola primaria, il nuovo servizio permette di offrire un percorso di continuità educativa, che facilita il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, come previsto per i Centri 0-6 anni".

Il Nido d'Infanzia di Marina di Pisa si trova a pochi metri dal litorale pisano, immerso in una pineta, in un ambiente lontano da inquinamenti atmosferici ed acustici. L’edificio è composto da un solo piano ed è dotato di un grande giardino attrezzato con giochi in legno ed un ampio parcheggio riservato all’utilizzo delle famiglie utenti. La struttura fa parte del polo didattico 'Ceccherini', che comprende inoltre la scuola dell’Infanzia Statale 'Ceccherini' e la Scuola Elementare 'Viviani'. Il servizio educativo accoglie 32 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, rivolgendosi alle famiglie che vivono nelle frazioni di San Piero a Grado, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Il servizio è strutturato con entrata dalle 7.40 alle 9.30, prima uscita alle 13-13.30 (tempo corto), seconda uscita 15-15.30 e ultima uscita 16-16.30.

La domanda di iscrizione può essere presentata fino alle ore 12 del 10 novembre solo per le nuove iscrizioni. I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia con sezioni Lattanti dopo il compimento del terzo mese e comunque a partire da gennaio 2021. La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa di cui al link: https://servizi.comune.pisa.it.