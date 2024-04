Asili nido a Pisa: open day per le strutture comunali, iscrizioni aperte

E' in programma domani, giovedì 11 aprile (replica giovedì 18 aprile), l’Open Day riservato alle famiglie per visitare gli asili nido del comune di Pisa e incontrare gli educatori che forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio. Le strutture rimarranno aperte dalle 17 alle 19 (il nido Albero Verde negli stessi giorni con orario di apertura dalle 18 alle 19.30).

Intanto, è pubblicato il bando per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 2024-2025. C’è tempo fino al 30 aprile. Le domande di conferma e di nuova iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa al link dedicato.