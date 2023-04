Asili nido di Ponsacco: boom di iscrizioni, aumento del 50%

Un boom di iscrizioni agli asili nido di Ponsacco. Si sono chiuse ieri, 27 aprile, le iscrizioni al prossimo anno educativo e le domande presentate sono aumentate del 50% rispetto allo scorso anno, con ben 154 richieste totali per le cinque strutture private accreditate presenti sul territorio comunale. In particolare le domande per i nuovi iscritti sono 91 contro le 58 dello scorso anno.

"Un dato - commentano il sindaco Francesca Brogi e l’assessore all’istruzione Stefania Macchi - che è sicuramente la diretta conseguenza della misura varata dalla Regione Toscana. Tutte le famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro possono chiedere, infatti, per l’anno educativo 2023/24 l'asilo nido gratuito. Così le richieste sono aumentate anche nel nostro Comune. Ringraziamo i nostri uffici per avere lavorato a lungo affinché le tempistiche fossero celeri tanto da permettere di arrivare alla graduatoria definitiva già dal 16 maggio e consentire alle famiglie di fare richiesta per l’iniziativa regionale nei tempi stabiliti".

Adesso gli uffici provvederanno a stilare una prima graduatoria, sulla base dei punteggi assegnati, poi successivamente si arriverà alla graduatoria definitiva. Nel caso, al termine delle operazioni, ci fossero ancora dei posti disponibili, i genitori ritardatari potranno eventualmente fare richiesta dopo il 20 luglio.

"Siamo felici - continuano - di poter consentire che un maggior numero di famiglie abbia accesso a questo importantissimo strumento educativo e sociale. Sappiamo quanto sia importante il nido per la vita educativa dei bambini e delle bambine e che ruolo abbia nell’organizzazione dei tempi familiari. Nel nostro Paese spesso le donne si trovano a dover scegliere tra famiglia e lavoro anche a causa dei costi dei servizi, crediamo fortemente che questa misura possa favorire la riconciliazione tra vita privata e lavorativa".