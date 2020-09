Caso sospetto di Covid nel personale scolastico: chiuso asilo di Pontedera

Distanze, gel igienizzante e mascherine per i più grandi. E' iniziato l'anno scolastico 2020-2021 anche per gli studenti pisani che, dall'asilo alle scuole superiori, dovranno fare i conti con regole stringenti per cercare di limitare i contagi da Coronavirus che, inevitabilmente, comunque ci saranno anche negli istituti scolastici.

E' di ieri sera, dunque alla vigilia del tanto atteso primo giorno, la prima chiusura, o meglio, il rinvio dell'apertura di una scuola a Pontedera. Si tratta dell'asilo di via Indipendenza che fa parte dell'Istituto comprensivo 'Gandhi'. E' stata infatti rilevata una sospetta positività al Covid-19 nel personale in servizio, così, come da protocollo in vigore, ed in via precauzionale, è stato disposto dalla ASL Toscana Nord Ovest l'isolamento del personale della scuola dell’infanzia.

"In attesa dei risultati degli accertamenti a cui è stato sottoposto il personale individuato dall'ASL, l'attività scolastica della scuola dell'infanzia di via Indipendenza non potrà avere inizio come previsto per il 14 settembre 2020 - fanno sapere dall'amministrazione comunale - sulla scorta delle risultanze che emergeranno saranno tempestivamente comunicate alle famiglie interessate eventuali ulteriori e diverse determinazioni. Comprendendo il disagio causato dalla situazione, la dirigenza scolastica si riserva di valutare, d'intesa con le famiglie e con l'amministrazione comunale, l'attivazione di soluzioni alternative nelle more della riapertura dell'anno scolastico con il personale in dotazione all'Istituto comprensivo".



