Sanità: Francesco Gazzarri è il nuovo responsabile dell’ortopedia volterrana

Francesco Gazzarri è il nuovo responsabile della sezione Ortopedia e traumatologia dell'Alta Val di Cecina. L'incarico, di durata quinquennale, gli è stato conferito dal direttore generale dell'AUSL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, con la delibera 175 del 21 febbraio scorso.

Il nuovo responsabile dell'ortopedia volterrana è nato a Cecina e ha vissuto a lungo a Volterra, dove ha frequentato il liceo classico 'Carducci'. Si è laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Pisa nel 2007, quindi specializzato con lode in ortopedia e traumatologia, approfondendo in particolare la chirurgia protesica, artroscopica, il trattamento cruento ed incruento delle fratture e ponendo una particolare predilezione per la traumatologia.

Dal 2013 è stato in forza all'ospedale di Cecina, sotto la direzione del dottor Paolo Gabellieri, dove ha svolto attività di coordinamento, affiancando il direttore nelle funzioni tecniche, di tutor di reparto, sala gessi, pronto soccorso traumatologico, ambulatorio prime visite e controlli e sala operatoria. Ha eseguito oltre 1.800 interventi chirurgici da primo operatore. Nell’ambito dell’aggiornamento professionale Gazzarri è inoltre autore e coautore di numerose comunicazioni effettuate in congressi, convegni ed eventi nazionali, ha svolto attività di docenza e curato pubblicazioni specialistiche.

"Ringrazio la direzione aziendale per questa opportunità che mi permetterà di accrescere il mio bagaglio professionale e umano - dice il nuovo responsabile - e come medico ritengo che il nostro obiettivo debba essere quello di assicurare che i servizi sanitari funzionino con efficienza e precisione, fornendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti i pazienti".

"Auguro al dottor Gazzarri un proficuo e gratificante percorso nel nuovo incarico. Sono convinta che saprà confermare le qualità professionali, le competenze e le disponibilità che hanno contraddistinto il suo operato nel corso degli anni - dice Maria Letizia Casani, direttore generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest - e la sua nomina è il segno tangibile dell’impegno che l’Azienda mette nell’assicurare a tutto il territorio di sua competenza, i livelli più alti di organizzazione dei servizi".