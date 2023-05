'Aspettando la Mille Miglia' a San Miniato: auto d'epoca in piazza nonostante la pioggia

Il meteo non è stato clemente, ma nonostante questo un nutrito gruppo di appassionati ha deciso comunque di andare con le proprie auto storiche nel centro di San Miniato, in occasione del primo appuntamento di 'Aspettando le 1000 Miglia', idea nata per festeggiare i cinque anni dal ritorno della famosissima e immortale corsa in auto a San Miniato.

In cabina di regia Ruote Classiche di Toscana (col presidente Francesco Corti e con Bruno Tamburini), mentre amministrazione comunale e Fondazione San Miniato Promozione hanno patrocinato l’evento (Fondazione Smp ha curato anche la diffusione mediatica). Fondamentali anche il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il sostegno del locale Ccn e delle associazioni del territorio coinvolte. Senza dimenticare altri cinque club di rilevanza non solo locale: Scuderia Automobilistica Kinzica, Club e Moto d’Epoca Toscano, Classic Club Valdera, Club Montalbano Auto e Moto Storiche e Associazione Auto e Moto Kursaal.

L’idea nasce per festeggiare questo lustro dal ritorno della 1000 Miglia a San Miniato. Prossimo appuntamento - confidando in un meteo migliore - il prossimo 11 giugno, a quattro giorni dal passaggio della Mille Miglia dalla Città della Rocca (15 giugno). Per info ed iscrizioni relative all’undici giugno: Bruno 3487030909, Francesco 3349874642 e Stefano 3385426777.