L'annuncio del vicesindaco Bonsangue: "L'area dell'ex bar Salvini sarà assegnato con bando pubblico"

L’area sul viale delle Piagge dove un tempo si trovava il bar Salvini, di proprietà prevalentemente del Demanio Idrico, sarà assegnata tramite un bando pubblico. Lo annuncia la vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue. "L’area dove insiste la struttura un tempo dedicata all’attività del bar Salvini, che per tante generazioni di pisani ha rappresentato un importante presidio storico e culturale - dichiara Bonsangue - è di proprietà del Demanio Idrico e solo una parte estremamente limitata è di proprietà del Comune di Pisa. Siamo in attesa che la Giunta regionale adotti una delibera in modo che possa poi essere siglato un accordo tra Demanio e Comune di Pisa. Successivamente sarà predisposto un bando congiunto tra i due enti per assegnare l’area per un periodo di tempo di 9 anni, per ricreare un punto di riferimento imprenscindibile per i cittadini pisani e non solo".