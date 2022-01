San Giuliano Terme: assegnata la prima casa popolare del 2022

Proseguono le assegnazioni delle case popolari a San Giuliano Terme. Dopo un 2021 dove sono state fatte 7 assegnazioni di cui un'abitazione nuova, una ripristinata con lavori di risanamento e 5 in autorecupero, già nella prima parte del 2022 l'amministrazione comunale prevede di assegnarne altrettante. Mercoledì 26 gennaio è stata assegnata la prima abitazione del 2022.

"Inoltre, è in programma con Apes il recupero di altri 7 alloggi sfruttando risorse regionali e quelle statali del Pnrr - commenta l'assessore alla Casa Francesco Corucci - in più, sempre nel 2022, sarà promosso un nuovo bando Erp (Edilizia residenziale pubblica) con l'obiettivo di aggiornare la richiesta di una casa da parte dei cittadini anche a fronte delle nuove necessità sopraggiunte con il periodo pandemico ancora in corso".

"È importante aver ripreso immediatamente l'attribuzione delle case - prosegue Corucci - in questi due anni di pandemia sono aumentate la necessità dei cittadini dal punto di vista delle soluzioni abitative. È fondamentale per l'amministrazione comunale mettere fra i suoi obiettivi primari il diritto alla casa, ora più che mai. Il nostro compito è agevolare il più possibile le persone nel costruirsi un progetto di vita, una famiglia, e le politiche abitative in questo svolgono un ruolo fondamentale. Per questo è stato importante investire risorse nel recupero del patrimonio comunale, come è stato fatto, ad esempio, per l'abitazione ristrutturata nel Parco dei Pini, nella frazione capoluogo, e come sarà per il progetto di recupero dell'ex Opera Pia, dove sorgeranno 12 nuovi appartamenti per rispondere a situazioni di emergenza abitativa".