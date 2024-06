A Cascina l'Assemblea nazionale delle Misericordie d'Italia 2024

La Misericordia di Cascina è stata designata quest'anno come sede dell'assemblea nazionale 2024. Per due giorni, il 21 e il 22 giugno, non meno di 200 Misericordie provenienti da ogni regione d'Italia (su quasi 700 iscritte a livello nazionale) saranno rappresentate presso la sede cascinese. L'annuncio è stato fatto stamani da Gianluca Staderini, direttore generale della Confederazione nazionale Misericordie d'Italia; Maurizio Novi, presidente del coordinamento provinciale delle Misericordie pisane; Andrea Ceccherini del Consiglio di presidenza nazionale; Emilio Paganelli, governatore della Misericordia di Cascina e Michelangelo Betti, sindaco di Cascina.

L'inizio dei lavori è previsto per venerdì mattina con i responsabili dei vari settori. Entro il pomeriggio sarà prodotto il documento programmatico. Sarà poi la volta di un atteso convegno interno sull'Intelligenza Artificiale in ambito socio-sanitario. Sabato mattina avverrà l'apertura dei lavori veri e propri dell'Assemblea, con tutte le autorità del territorio. In particolare sarà tenuta la Relazione annuale del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia Domenico Giani e quella del Correttore spirituale nazionale S.E. Mons. Franco Agostinelli.

Seguirà lo svolgimento dei punti all'OdG in elenco e le Proposte di Modifiche statutarie con il relativo confronto tra i proponenti. Sabato pomeriggio alle 15 ci sarà invece la cerimonia di conferimento delle benemerenze per i volontari dei servizi svolti nelle alluvioni in Emilia Romagna e Toscana. Altrettanto sarà fatto per i volontari che hanno permesso di soddisfare al meglio l'impegnativa operazione di Disevac (evacuazione persone disabili o fragili) al confine ucraino. Sarà poi la volta del saluto per la ripartenza e il rilancio delle attività umanitarie presso la Misericordia di Betlemme.