Rigassificatore a La Vettola: assemblea pubblica per fare chiarezza

Un'assemblea pubblica per informare i cittadini sul progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquido che la Menarini vorrebbe realizzare nel suo stabilimento in via Livornese. L'incontro, in programma martedì 24 ottobre alle ore 21 al circolo Arci 'E. Curiel' a La Vettola, è organizzato dal circolo PRC 'Luciano Turini' che qualche giorno fa ha reso nota la notizia del progetto dell'azienda farmaceutica, un progetto confermato anche dall'amministrazione di Palazzo Gambacorti durante la seduta del Consiglio comunale.

"Venerdì 13 ottobre abbiamo reso pubblico questo progetto e da allora abbiamo lavorato incessantemente per fare chiarezza e avere risposte che ad oggi non ci sono - sottolinea il segretario del circolo PRC 'Luciano Turini' Daniele Iannello - la Giunta Conti ha scaricato sulla Regione le proprie responsabilità informando che sarebbe proprio la Regione Toscana l'ente preposto ad occuparsi dell'iter autorizzativo. Al contempo, dopo la nostra conferenza stampa, l'azienda ha comunicato che non sarebbe più suo interesse realizzare questo impianto. Ma se fosse così perché continua a portare avanti il processo di autorizzazione?" si chiede Iannello che aggiunge: "Ci sono tanti aspetti da chiarire e di cui discutere a partire dal mancato coinvolgimento da parte del Comune e della Regione di chi vive nel quartiere. Di questo discuteremo martedì sera in un'assemblea aperta e pubblica".