Calci: assemblea pubblica sul Programma comunale degli impianti di telefonia mobile per l'anno 2024

Il Programma comunale degli impianti di telefonia mobile per l’anno 2024 e l’esito dei consueti monitoraggi dei campi elettromagnetici saranno al centro di un’assemblea pubblica, che si terrà in Municipio a Calci alle 21,15 di giovedì 18 gennaio.



Il Comune di Calci si è dotato del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile sin dal 2015. Si tratta di uno strumento che garantisce, nel rispetto delle normative vigenti, la copertura del servizio sul territorio e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.



L’amministrazione comunale, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative all’insediamento degli impianti e allo scopo di fornire corrette informazioni alla popolazione, promuove annualmente questa assemblea pubblica, cui la cittadinanza è invitata a partecipare in presenza o anche online attraverso la piattaforma Zoom all’indirizzo web https://urly.it/3zg4y.



In vista dell’approvazione del Programma in consiglio comunale, verranno presentati e discussi i contenuti dello stesso ed i dati dei rilievi effettuati.