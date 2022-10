Urbanistica, verso il Piano Operativo: al via il ciclo di assemblee pubbliche

Prenderà il via mercoledì 5 ottobre il ciclo di assemblee pubbliche per recepire idee e proposte utili a formare il Piano Operativo, il nuovo strumento urbanistico che sostituirà l’attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa.

Il primo dei 7 incontri in programma si terrà mercoledì 5 ottobre, alle ore 18, nel Salone della Filarmonica, presso la sede della Circoscrizione 6, in Via Contessa Matilde 80. Saranno presenti il sindaco, Michele Conti, l’assessore all’Urbanistica, Massimo Dringoli, e i tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa.

"Il Piano Operativo - spiega l’assessore Dringoli - è lo strumento urbanistico che maggiormente interessa ai cittadini, perché precisa come possono essere destinate le singole aree e unità del territorio comunale. La Legge Regionale 65 del 2014 prevede la possibilità che i cittadini possano partecipare alla redazione del Piano portando contributi, osservazioni e proposte, e la nostra amministrazione ha voluto cogliere questa opportunità per fare in modo che il Piano possa essere uno strumento partecipativo che consenta di disegnare insieme il futuro della città. La legge regionale - prosegue l’assessore - prevede molte fasi per la partecipazione dei cittadini. Quella che avviamo con queste assemblee pubbliche è una fase preliminare, in cui chiediamo ai cittadini di fare proposte che possano portare un contributo in termini di interesse generale, come ad esempio parcheggi e spazi a verde, e quindi non esigenze legate alla singola persona o alla sua proprietà. Quando poi il Piano Operativo sarà adottato, seguirà il periodo delle osservazioni in cui si passerà ad analizzare le proposte attinenti alle specifiche esigenze dei cittadini".

Questo il calendario degli incontri. Tutti gli incontri si terranno alle ore ore 18:00 e saranno aperti a tutta la cittadinanza.

- mercoledì 5 ottobre, Porta a Lucca, Gagno, I Passi

Sede Circoscrizione 6, Salone della Filarmonica, Via Contessa Matilde 80

- mercoledì 12 ottobre, Cisanello, Pisanova, Pratale, Don Bosco, San Biagio

Sede Circoscrizione 5, Largo Francesco Petrarca 3

- mercoledì 19 ottobre, Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone, San Piero a Grado

Sede circoscrizione 1, Via Camillo Guidi 2A, Marina di Pisa

- mercoledì 26 ottobre, Cep, Barbaricina, Porta a Mare

Salone della Parrocchia San Ranieri al C.E.P., Piazza San Ranieri 1

- mercoledì 2 novembre, Riglione, Oratoio, Putignano, Ospedaletto, Montacchiello, Coltano

Aula Magna della Scuola Moretti di Putignano, Via Padre Leonardo Ximenes 4

- mercoledì 9 novembre, Centro Storico

Auditorium Palazzo Sesta Porta, Via Battisti 13

- mercoledì 16 novembre, San Marco, San Giusto, Sant’Ermete, Porta Fiorentina

Aula Magna della Scuola Renato Fucini, Via Fratelli Antoni 10

-