Marina di Vecchiano: assembramenti e falò notturni, allontanate 150 persone

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, a Marina di Vecchiano, c'è stato il sopralluogo delle forze dell'ordine per verificare e ripristinare il rispetto dell'osservanza delle prescrizioni comunali e dell'Ente Parco: non è permesso il bivacco o l'accensione di falò, oltre il divieto di assembramenti legato al Coronavirus. L'operazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale di Vecchiano ha portato all'allontanamento di circa 150 persone trovate sull'arenile, più lo spegnimento di circa 20 fuochi.

Oltre a questo, come informa il sindaco Massimiliano Angori, è stata multata una persona che era in possesso di una bombola di gas e sono state sequestrate alcune tende nella zona della Bufalina. In tutto sono state elevate 3 sanzioni amministrative. I controlli si sono estesi dal confine con Torre del Lago fino alla Foce del Serchio.

"Ringrazio tutte le forze dell'ordine intervenute per ripristinare l'ordine sulla nostra costa - commenta Angori - visto anche il momento di emergenza sanitaria ancora in atto, e auspico che tutte le persone possano assumere nell'immediato futuro comportamenti corretti e rispettosi delle regole che disciplinano la fruizione comune del nostro litorale, a beneficio di tutti".