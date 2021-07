Marina di Pisa, troppa gente accalcata fuori dal locale: interviene la Polizia

La Questura è stata avvisata dagli stessi gestori della struttura. Tra coloro in fila per entrare c'era anche chi ha tentato di scavalcare le recinzioni

Un po' di caos nella tarda serata di ieri, sabato 10 luglio, sul litorale pisano dove intorno a mezzanotte due pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute presso un noto locale di Marina di Pisa, a richiesta della direzione, a seguito di un elevato numero di persone in fila in attesa di accedere alla struttura. Le persone accalcate stavano creando una situazione di pericolo, mentre alcune tentavano di scavalcare la recinzione nonostante la presenza degli addetti alla vigilanza. I poliziotti hanno verificato che il locale era pieno e che non era possibile far entrare altri. La situazione è tornata alla normalità.