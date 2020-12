Norme anti-Covid non rispettate a Pontedera: chiusi esercizi e sanzionati commercianti del mercato

Norme anti-Covid non rispettate a Pontedera ieri, sabato 19 dicembre. Per questo, a seguito di segnalazioni e lamentele di cittadini e commercianti, la Polizia Locale ha sanzionato un pubblico esercizio con la chiusura per 3 giorni in quanto, nonostante fosse già stato diffidato, non rispettava il divieto di somministrazione e consumo sul posto. Stessa misura per un parrucchiere, all'interno di un centro commerciale, che non rispettava l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi.

Il giorno prima, venerdi, gli agenti sono anche intervenuti al mercato settimanale sanzionando alcuni commercianti, titolari di posteggio, i quali non rispettavano le norme anti-Covid circa assembramenti e mascherine e proseguivano nei loro comportamenti nonostante venissero ripresi anche dagli acquirenti.

"I controlli - assicurano dal corpo di Polizia - proseguiranno anche a seguito delle numerose segnalazioni giornaliere che arrivano al Comando, anche da parte di altri commercianti che rispettano quanto previsto dal Governo".