Assembramenti davanti ai minimarket: tre esercizi chiusi in centro a Pisa

E’ stata prorogata fino al prossimo 5 marzo l’ordinanza del sindaco di Pisa, Michele Conti, che dispone la chiusura a partire dalle ore 18 dei giorni di venerdì e sabato dei minimarket situati in strade e aree ricomprese nella zona A e nella zona B, individuate nel regolamento del commercio (zona Stazione e ampia parte del centro storico). "La misura, adottata ad ottobre scorso, ha come obiettivo - ricorda il Comune in una nota - quello di fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 tra la popolazione. Per i trasgressori sono previste multe tra i 400 e 3 mila euro e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni".

Nei giorni scorsi i controlli della Municipale hanno portato alla chiusura per alcuni giorni di tre minimarket del centro, che avevano violato le disposizioni comunali. "Si tratta di una misura precauzionale che abbiamo deciso di prorogare visto il perdurare dell’emergenza sanitaria per tutelare la salute della cittadinanza - dichiara l’assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno - l’esigenza di adottare provvedimenti in grado di contrastare la diffusione del virus tra la popolazione è emersa a più riprese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A seguito dei controlli effettuati abbiamo potuto accertare che nei pressi di questi esercizi sono frequenti episodi di assembramenti di persone dedite al consumo di bevande alcoliche. Per questo abbiamo deciso di intervenire con atti incisivi al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni anticovid a tutela della salute e sicurezza. Rivolgo nuovamente l’appello a tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili e a rispettare tutte le misure di sicurezza indicate dalle autorità sanitarie".