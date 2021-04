Pasquetta in spiaggia senza mascherine ne' distanziamento: sanzioni a raffica

Pasquetta in spiaggia per un gruppo di persone. L'assembramento a Tirrenia è stato notato intorno alle ore 16 da un elicottero della Capitaneria di Porto: nessun rispetto del distanziamento e niente mascherine per i partecipanti alla gita fuoriporta quest'anno però ancora vietata a causa delle misure anti-Covid in vigore. Sul posto sono intervenuti così gli operatori del dispositivo interforze, al comando di un commissario della Questura e composto dagli agenti della Polizia di Stato, dal personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale e, in volo per sorvolare le coste, un elicottero del Nucleo Aereo della Guardia Costiera. Gli operatori hanno provveduto ad identificare i presenti, 34 in totale, e disperdere l’assembramento. Le persone identificate, a seguito degli accertamenti del caso, verranno sanzionate per la violazione.

I controlli straordinari per verificare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid si sono concentrati in tutto il lungo weekend pasquale, da venerdì 2 aprile a lunedì 5 aprile, a Pisa e provincia, come disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato di Pisa in particolare ha concentrato gli sforzi nella città della Torre, con particolare riguardo al centro storico, i lungarni e i punti di accesso alla città, nonché il litorale pisano. Nel corso dei servizi sono state complessivamente identificate circa 800 persone, controllati 380 autoveicoli, 6 locali pubblici e sanzionate, oltre ai presenti all'assembramento di Tirrenia, altre 8 persone per violazione delle norme anti-Covid.