Aumentano le assenze per Covid degli autisti: previsti disagi al servizio di Pisa

Per la giornata di domani, sabato 19 marzo, a causa di un ritorno di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando i conducenti, sono previsti disagi nel trasporto autobus della città di Pisa. Lo ha annunciato Autolinee Toscane.

L'azienda sconta un'assenza imprevista di circa 40 autisti: "Nonostante il lavoro straordinario degli uffici movimento e il contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti, per cause direttamente o indirettamente legate al Covid, vi saranno riduzioni dei servizi urbani in tutte le fasce orarie. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili". Nel conto pesano anche i relativi risposi obbligatori degli operatori, già chiamati negli ultimi mesi a coprire le defezioni legate alla pandemia.

Autolinee Toscane invita quindi a consultare il proprio sito e i propri canali social per gli aggiornamenti. A livello organizzativo, come per tutto il periodo di difficoltà passato, sarà data priorità nella copertura alle tratte più frequentate e quelle scolastiche, diradando invece i passaggi per i collegamenti meno utilizzati.