Fermato con l'assicurazione auto contraffatta: scatta la denuncia e il sequestro

I Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno effettuato una serie di controlli lungo le arterie che danno accesso alle località balneari del litorale, come Marina e Tirrenia, prestando particolare attenzione alle condotte di guida e alla documentazione necessaria per poter regolarmente circolare su strada. Nel corso di uno di questi, i militari hanno esaminato la documentazione assicurativa in possesso di un conducente, rendendosi conto che presentava inesattezze ed errori. Il dubbio che fosse contraffatta è stato poi confermato dopo i successivi accertamenti. L'uomo è stato quindi denunciato per il falso e la sua macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo..