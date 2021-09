Vende un'assicurazione falsa online: denunciato

Denuncia per truffa a carico di un uomo 40enne originario di Napoli. La misura dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pisa è scattata dopo che i poliziotti hanno riscontrato la vendita online di una polizza assicurativa contraffatta, acquistata da un cittadino pisano. L'uomo, coinvolto in un incidente stradale, ha scoperto che la polizza assicurativa di responsabilità civile che pensava di aver acquistato non era mai stata attivata. Immediatamente ha chiesto al falso assicuratore di avere indietro la somma versata, e alla mancata risposta dell'uomo ha sporto denuncia: la Questura al termine degli accertamenti ha informato la Procura della Repubblica.