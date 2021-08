L'associazione 'The Thing' entra nel Fondo unico per lo spettacolo

Nell’anno in cui l’Associazione 'The Thing' festeggia i dieci anni di attività, arriva un’importante riconoscimento per la realtà pisana impegnata nella promozione culturale e artistica. Il FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, ente ministeriale che gestisce i finanziamenti alla cultura, include l’associazione tra i soggetti finanziati dal Ministero dei Beni Culturali, con un progetto che, nello stile dell’associazione, vede al suo interno un mix di musica, teatro, formazione. Grazie alla ormai consolidata sinergia con un altro soggetto cittadino, l’Ex Cinema Lumiere, l’Associazione ha messo in campo un progetto che consta di decine di concerti e spettacoli, per un budget complessivo che sfiora i centomila euro.

Il Ministero ha premiato in particolare la qualità artistica del progetto e la sua interdisciplinarietà: si tratta infatti di un palinsesto che mette insieme giovani talenti locali, come Emma Nolde, e consolidate realtà internazionali quali gli americani Black Lips. Ma non si tratta esclusivamente di concerti. Per sottolineare l’ampiezza e la multidisciplinarità del progetto è importante menzionare almeno le attività che l’associazione svolge in collaborazione con l’Istituto Superiore Santoni, volte all’introduzione al management culturale degli studenti.

"Siamo molto soddisfatti del risultato - commenta Gabriele De luca, presidente dell’associazione - che arriva in un anno particolarmente complesso per le realtà come la nostra. Il mondo della musica e della produzione culturale in generale ha sofferto e continua a soffrire in modo particolare per la situazione pandemica in cui ancora stiamo vivendo. Questo importante riconoscimento premia dieci anni di lavoro, e ci permetterà non solo di riprendere la nostra programmazione, ma di portarla ad un nuovo livello, migliorandone ulteriormente la qualità, quantità e diffusione".