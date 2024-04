Le associazioni della Leopolda devono lasciare la struttura: "Tristezza e rabbia"

"Con riferimento all'occupazione da parte di codesta Associazione dei locali comunali siti in via E. da Buti (ex stazione ferroviaria Leopolda) si fa presente che la concessione in uso dei locali menzionati risulta scaduta e pertanto saranno attivate le procedure finalizzate alla ripresa in possesso dell'immobile in questione. Tale ripresa avverrà previo sopralluogo di constatazione, finalizzato ad accertare lo stato di fatto del bene, e contestuale sottoscrizione congiunta di apposito verbale di riconsegna. Si specifica a riguardo che qualora si rendesse necessario il ripristino di eventuali interventi da voi eseguiti in assenza di autorizzazione nei termini di legge, questi dovranno essere effettuati a Vs. carico anticipatamente alla data del sopralluogo menzionato. Resta inoltre inteso che, fino alla data di sottoscrizione del citato verbale, l'immobile resta assoggettato al pagamento a Vs. carico dell'indennità riferita all'anno in corso, che sarà calcolata in proporzione ai giorni di effettiva occupazione".

E' questo il testo della lettera che il Comune di Pisa ha inviato, il 16 aprile scorso, alla Casa della Città Leopolda. Le associazioni, su Facebook, hanno comunicato il fatto con amarezza: "Il Comune è finalmente riuscito ad allontanare la Leopolda dalla Leopolda. Della lettera colpisce il tono burocratico, a tratti sprezzante. Colpisce anche il rifiuto del Sindaco a concedere un incontro alle associazioni", scrivono. Poi proseguono: "Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, né quale sarà il futuro delle attività e dei progetti in corso. In questo momento respiriamo un clima di tristezza unita a una grande dose di rabbia".

Un rapporto, quello fra l'amministrazione e le associazioni, non idilliaco. "Nel 2019 - ricorda la Casa della Città Leopolda - il Sindaco tentò di allontanare le associazioni con la proposta di riportare il mercato ortofrutticolo alla Leopolda. Poi è scattato il ricatto economico: potete restare se riuscirete a pagare l’affitto astronomico richiesto dal Comune. Scaduta la convenzione, il Sindaco ha deciso di sbaraccare tutto e affidare la gestione alla Patrimonio Pisa srl. Si potevano trovare mille altre soluzioni per salvaguardare il patrimonio di idee, persone e progetti che si raccolgono intorno alla Leopolda. In Comune lo sanno, ne abbiamo discusso in questi mesi quando siamo stati coinvolti nella scrittura del progetto per il premio Città Italiana dei Giovani. Purtroppo l’obiettivo è sempre stato quello di chiudere un’esperienza virtuosa, inclusiva, capace di rappresentare un riferimento positivo per la comunità cittadina. Per il momento crediamo sia opportuno fermarsi qui. Nonostante tutto, resta la convinzione di aver lasciato una traccia preziosa, forse imperfetta, sicuramente autentica".

La lista in Consiglio comunale Diritti in Comune contesta la decisione dell'amministrazione, mentre il Sindacato di base Cub chiede garanzie per i 3 dipendenti della struttura. Anche il Partito Democratico si schiera a fianco delle associazioni della Leopolda. Per Andrea Ferrante, segretario Pd Pisa città e consigliere comunale, è "un grave errore, nel merito e nel metodo" quello dell'amministrazione. "Avevamo chiesto insiste - nel dibattito consiliare, tempi adeguati per discutere di fronte ai cittadini del futuro di queste risorse, che sono di tutti, senza forzature e fughe in avanti. Abbiamo trovato fin da allora una preoccupante chiusura, che ci era sembrata il preludio di un possibile 'colpo di mano' politico, con cui mettere i soggetti interessati e la città di fronte al fatto compiuto, senza che si fosse discusso alcun progetto che non fosse lo sfruttamento commerciale dell’immobile. Fa specie che, con tanti beni scarsamente valorizzati e utilizzati, il Comune voglia iniziare proprio spegnendo un’esperienza positiva e viva. Chiediamo alla Giunta di fermarsi e ripartire da un dialogo con le associazioni".