Associazioni pro-vita dentro ai consultori: la protesta di Non una di meno arriva nelle strade

"Pochi giorni fa il governo ha votato alla Camera un emendamento al decreto del PNRR presentato da Fratelli d’Italia, che spalanca le porte dei consultori pubblici alle associazioni cosiddette 'pro-life' che altro non sono che associazioni antiabortiste e misogine".

Il grido di allarme viene lanciato dall'associazione transfemminista Non una di meno Pisa: "In Italia i consultori sono molti meno di quelli previsti dalla legge, inoltre vedono da tempo uno strutturale definanziamento, attese infinite per accedere alla salute pubblica e progressive chiusure. Questo significa che si sono ridotte all'osso le molteplici e indispensabili offerte su prevenzione, cura, contraccezione, spazio giovani, percorsi di affermazione di genere, per tutte le persone che si affidano a queste strutture sociosanitarie laiche e gratuite per supporto alla maternità o all'interruzione volontaria di gravidanza".

"Per noi la maternità è una scelta - prosegue l'associazione - non un obbligo. Abbiamo il diritto di decidere del nostro corpo, abbiamo il diritto di decidere quando avere figli o figlie e abbiamo il diritto di decidere di non averli mai. Vogliamo attraversare questi spazi senza paura, senza giudizio e senza abusi con la tutela del sistema sanitario pubblico e laico. Senza essere penalizzati e senza interferenze sulle nostre decisioni. Siamo molto più che grembi gravidi, siamo i nostri sogni, i nostri desideri e i nostri progetti".

"Ci riverseremo nelle strade e nelle piazze per ribadire che impediremo l'ingresso di antiabortisti misogini nei nostri consultori: se proverete a entrare nei nostri luoghi della salute, ci troverete lì. Questa violenza del governo, che attacca la nostra libertà di scelta e autodeterminazione, si ripeterà da lunedì 22 aprile con un'ulteriore votazione farsa al Senato".

"Per questo sabato 20 aprile scendiamo in piazza perché non possiamo e non vogliamo restare in silenzio, nell'attesa che questo abominio (il primo di tanti passi che questo governo è intenzionato a muovere per riaffermare la propria visione fascista e reazionaria) si compia. Scendiamo in piazza per difendere diritti acquisiti che vengono messi in discussione e per pretenderne di nuovi".

Il ritrovo è fissato alle ore 10 in piazza XX Settembre, da dove partirà la 'passeggiata arrabbiata': "Facciamoci sentire. I consultori sono nostri".