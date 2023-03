Realtà associative pisane si riuniscono per una vera 'Rete di Pace'

Nasce un nuovo cartello di associazioni a Pisa. E' la 'Rete di Pace': 18 realtà che vivono quotidianamente il territorio hanno deciso di mettersi insieme per "creare un luogo di partecipazione, di collaborazione e progettare insieme soluzioni opportune per promuovere iniziative di Pace e sviluppare linguaggi e pratiche nuove". L'appuntamento è per sabato primo aprile alla Stazione Leopolda, alle ore 16.

"La promozione della Pace - spiega il gruppo - è sintesi dell'impegno concreto su aspetti diversi che insieme concorrono a realizzarla: l’accoglienza, la tutela dell'ambiente, il sostegno a chi si trova in difficoltà, la lotta alle mafie e alla corruzione, lo sviluppo di una cultura rispettosa delle differenze, l’educazione delle giovani e dei giovani, disarmo e gestione non violenta dei conflitti, la giustizia sociale e climatica, difesa dei diritti civili e sociali. Ci siamo resi conto che affrontare singolarmente queste tematiche non è possibile né efficace, ma solo con una fattiva collaborazione possiamo raggiungere questi scopi".

Nell'evento aperto di presentazione al pubblico le associazioni aderenti racconteranno il loro impegno e la loro esperienza. "Ascolteremo infine alcune testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente le guerre: Ruanda, Iran, Ucraina". A conclusione, ore 19 circa, verrà offerto un aperitivo preparato con i prodotti della bottega 'Il Chicco di Senape'.

Queste le associazioni aderenti: Acli, Africa Insieme, Alif, Amici della strada, Arci-comitato territoriale di Pisa, Associazione allievi S.Anna, Casa della donna, Chicco di Senape, Cuamm-medici con l’Africa, Donne in movimento, Economia Disarmata-Pisa, El comedor Giordano Liva, Legambiente Pisa, Movimento Shalom, Associazione Sante Malatesta, Presidio Libera Pisa 'Giancarlo Siani' Unità Migranti in Italia APS, Un ponte per.