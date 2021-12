Sicurezza: il Comune assume 26 nuovi agenti della Polizia Municipale

Cresce l'organico in forza alla Polizia Municipale di Pisa. E' terminato l'iter del concorso di selezione, che ha portato Palazzo Gambacorti ad assumere a tempo indeterminato 26 nuovi agenti: un rinforzo a più riprese richiesto dal comandante Alberto Messerini e portato a termine dall'Ufficio del personale, con soddisfazione del sindaco Michele Conti e dell'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno. "Do il benvenuto ai nuovi assunti, che entrano a far parte di una grande famiglia - è il commento del sindaco - la Polizia Municipale ogni giorno è chiamata a un prezioso e delicato lavoro di raccordo tra l'amministrazione, la cittadinanza e la sicurezza. Si tratta di una professione in costante evoluzione e cambiamento: le novità sono all'ordine del giorno e per questo motivo il processo di selezione è stato rigoroso e articolato".

"Dall'insediamento di questa Giunta - sottolinea con soddisfazione Michele Conti - l'organico a disposizione della Municipale è cresciuto di 58 unità. Complessivamente il corpo è composto da 140 elementi con un'età media di 46 anni, ben più bassa dei 50 del 2020. Sono dettagli che ben chiariscono la volontà dell'amministrazione di imprimere una svolta positiva a questo servizio. Anche i numeri degli interventi dimostrano quanto sia forte il nostro impegno sul tema della sicurezza. Nel 2021 sono stati 32 gli arresti effettuati dalla Municipale, con un'azione mirata in particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti".

"Ricordo anche l'installazione di ulteriori telecamere per la videosorveglianza - aggiunge l'assessore Giovanna Bonanno - all'interno di un programma che punta a coprire l'intero territorio comunale, dal centro fino alle periferie". Complessivamente dal 2018 a oggi il Comune di Pisa ha assunto 203 persone a tempo indeterminato, svolgendo concorsi anche in piena emergenza sanitaria "e dando dimostrazione di serietà e professionalità, grazie ai dipendenti dell'Ufficio del personale" sottolineano Conti e Bonanno. Al 31 dicembre 2021 saranno 641 i dipendenti a tempo indeterminato del Comune, rispetto ai 638 del 2020.