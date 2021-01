Eleonora lancia la sfida alla pandemia e assume una dipendente nel suo salone di bellezza

Una notizia che accende la luce della speranza nel pieno della pandemia da Covid-19. Un'assunzione che in un momento così complicato per tante attività vale doppio e diffonde inevitabilmente una iniezione di fiducia per il prossimo futuro.

EL'S Stars Parrucchieri, salone di bellezza di Ponsacco, in via Togliatti, ha cominciato il 2021 festeggiando il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

“Una grande soddisfazione per la nostra attività - afferma la titolare Eleonora Cerciello - abbiamo aperto nell'ottobre 2017, puntando fin dall'inizio sullo sviluppo del nostro marchio, facendoci conoscere prima a Ponsacco, e poco dopo in tutta la provincia di Pisa. Un percorso che ci ha permesso di poter assumere dal 1 gennaio 2021 la nostra dipendente, Domenica Scudella, con un contratto a tempo indeterminato”.

Un segnale di speranza in un contesto critico per le attività commerciali e dei servizi alla persona. “Siamo preoccupati per le ripercussioni dell'emergenza Covid, ma parrucchieri e centri estetici sono in grado di offrire servizi qualificati rispettando scrupolosamente i protocolli di sicurezza. Nonostante le difficoltà non ci siamo arresi e abbiamo rilanciato i nostri servizi puntando su prodotti di qualità, marketing e una presenza costante sui social network. Una strada che ci ha anche permesso nel 2020 di ottenere il riconoscimento 'Aquile in Bellezza', un premio per le attività del settore più cliccate sui social”.

“Una bella notizia in un periodo così drammatico per le imprese del territorio - commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - in uno scenario che a livello nazionale stima un rischio disoccupazione per oltre 200.000 lavoratori e che nei primi 10 mesi del 2020 ha visto un crollo delle assunzioni del 31% rispetto all'anno precedente. Nell'ultimo anno è stato impossibile lavorare in condizioni normali, e anche se sembra difficile guardare con ottimismo al futuro le capacità e la determinazione degli imprenditori ci danno forza e speranza per affrontare al loro fianco tutte le difficoltà che ci prospetta il 2021”.