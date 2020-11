Tre nuovi agenti di Polizia Municipale a Santa Croce sull'Arno

Tre nuovi ingressi nella Polizia Municipale di Santa Croce sull'Arno. Si tratta di un nuovo agente e due nuove agenti, Alessio Ghelardoni, Sara Daini e Ilaria Scalzini, vincitore e vincitrici dell'ultimo concorso a cui hanno partecipato centinaia di persone.

"Quello di oggi è un giorno importante - dichiara il sindaco Giulia Deidda - non soltanto perché finalmente reintegriamo, dopo mesi, anzi, dopo anni, le assenze causate da pensionamenti e trasferimenti. Ma anche perché riusciamo a farlo in un periodo in cui avere le giuste risorse nella Polizia Municipale è fondamentale. L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti gli uffici pubblici e le forze dell'ordine. Sono davvero sollevata all'idea che finalmente i nostri agenti siano in numero sufficiente a organizzare il loro lavoro. Ci tengo a ringraziare il comandante Sandro Ammannati per l'impegno che ha sempre dimostrato, nell'interesse della collettività, nonostante queste importanti carenze di personale".

L'assessore Elisa Bertelli aggiunge: "Arriverà presto anche una nuova automobile per la Polizia Municipale. Tre nuovi arrivi e un nuovo mezzo sono una bella iniezione di energie per il nostro comando. A tutte e tutti, auguriamo buon lavoro".

Il sindaco Deidda conclude ricordando che il concorso da cui sono state assunte queste nuove unità è stato organizzato per diversi Comuni proprio dal Comune di Santa Croce sull'Arno: "Organizzare questo concorso, tra distanziamenti, prevenzione e imprevisti è stato difficile. Ma ce l'abbiamo fatta. Rispettare i tempi e avviare questo piano di assunzioni prima possibile era importante, anche data l'emergenza da affrontare. Ringrazio davvero tanto tutto il personale che si è dato da fare per garantirne il regolare svolgimento".