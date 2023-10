Pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del Comune di Pisa, nella sezione 'Personale - Concorsi' (https://www.comune.pisa.it/it/concorsi/id:2329), un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di 8 unità, da inquadrare nell’area degli istruttori, profilo professionale di agente Polizia Municipale/istruttore di vigilanza, di cui 6 da assumere presso il Comune di Pisa e 2 da assumere presso il Comune di San Giuliano Terme.

"Il Comune di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme - dichiara l'assessore alle politiche del personale del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro - nell'ottica della collaborazione e della semplificazione hanno stipulato una convenzione che ha portato all'indizione associata del concorso. In un contesto globale in cui i compiti della Polizia Municipale sono sempre più ampi, variegati e necessitanti di alta specializzazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada si rendono necessari adeguamenti e rinforzi degli organici. Con nuove forze fresche e motivate le amministrazioni comunali di Pisa e San Giuliano Terme, grazie a questa nuova selezione, potranno dare risposte certe e concrete ai cittadini nell'ottica dell'efficienza e del miglioramento dei servizi erogati dal Corpo di Polizia Municipale".

"Procediamo con questa sinergia per implementare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, per dare risposte rapide alle persone e affrontare le questioni con la massima efficacia - afferma l'assessore al personale e alla semplificazione amministrativa del comune di San Giuliano Terme, Gabriele Meucci - San Giuliano Terme e Pisa condividono una lunga linea di confine e soprattutto dal punto di vista viario e urbanistico sono molti i tratti in continuità. Con questa stipula aumentiamo l'efficienza e al contempo facciamo risparmiare soldi alle casse comunali, semplifichiamo ma non a scapito dei servizi".

REQUISITI. Sono richiesti tra le altre cose cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e civili, assenza di condanne e idoneità psicofisica all’impiego. Tra i requisiti necessari per poter partecipare anche la conoscenza di una lingua straniera da scegliere tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse, il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva nel Portale del Reclutamento InPA (https://www.inpa.gov.it), ricercare in elenco concorsi il riferimento all’avviso e cliccare 'invia la tua candidatura'. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23.59 del 24 ottobre, a pena di inammissibilità. Per accedere al Portale del Reclutamento InPA è necessario registrarsi al portale del Reclutamento InPA. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS.

La partecipazione al concorso comporta il pagamento di 10,33 euro che dovrà essere effettuato nella sezione 'Pagamenti' all’interno della domanda di concorso, pena l’esclusione. Il candidato potrà effettuare il pagamento scegliendo una delle due modalità: utilizzare la funzione 'Paga online'; scaricando l'avviso di pagamento (sempre all’interno della sezione Pagamenti) e recandosi presso gli uffici o sportelli di pagamento.

SELEZIONE. I candidati verranno selezionati dopo aver sostenuto tre prove: una prova scritta, una prova di efficienza fisica, effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, e una prova orale.