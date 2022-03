San Giuliano Terme: previste 19 assunzioni in Comune

La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale. Sono 19 le nuove assunzioni programmate dall'ente in quest'ultimo atto.

"I dipendenti assunti (sia per concorso che per mobilità) da maggio 2019 ad oggi sono 37 e con un'età media di poco superiore a 38 anni, quindi molta bassa, e con professionalità varie e perfettamente integrate con le esigenze del Comune - afferma Gabriele Meucci, assessore al Personale - nel 2022 sono previste 19 nuove assunzioni, tra cui 3 dirigenti, e 2 progressioni verticali. Prosegue quindi il nostro percorso di riorganizzazione e completamento della macchina comunale sotto ogni punto di vista. Dopo le importanti novità nel campo dell'innovazione tecnologica, è nuovamente la volta del personale, dove torniamo ad assumere. Ricordiamo che è attualmente in essere il concorso per nuovi innesti nella Polizia municipale. Non solo. In questi due anni abbondanti di legislatura abbiamo avuto a che fare anche con l'emergenza sanitaria, come sappiamo, e dal punto di vista del personale e dell'organizzazione siamo stati in grado di fare squadra con la Giunta e i vari uffici e garantire i concorsi anche in modalità online, tra i pochi ad averne fatti così tanti. Un dato che desidero sottolineare: da inizio mandato è stato rinnovato ben il 50% dei dipendenti comunali. Sono state anche valorizzate le professionalità e le esperienze interne, con la previsione di progressioni verticali e orizzontali".

"La valorizzazione e la riorganizzazione del personale è uno degli obiettivi del nostro mandato e lo stiamo rispettando, aggiungendovi anche diverse novità dal punto di vista tecnologico e innovativo sempre a beneficio dei cittadini" conclude il sindaco Sergio Di Maio.