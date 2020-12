Regalo di Natale all'hotel Tower Plaza: salvi i posti di lavoro

Un Natale sereno per i lavoratori dell'hotel Tower Plaza di Pisa. Si è conclusa infatti positivamente la vicenda che li ha visti protagonisti. Da mesi sono stati impegnati, con il supporto della Filcams e dell’Ufficio Vertenze Legale della Cgil di Pisa, in una battaglia per ottenere il riconoscimento dei propri diritti contro la società del gruppo AllegroItalia che gestiva l’hotel.

"I nove dipendenti, che a lungo sono rimasti senza stipendio e senza alcun ammortizzatore sociale per le scelte delle società del gruppo AllegroItalia, sono stati assunti dalla società Abitalia, del gruppo Bulgarella, che se ne farà carico inizialmente per ricollocarli in cassa integrazione, per poi impiegarli all’interno dello stesso hotel, non appena sarà conclusa la ristrutturazione adesso in corso, resa necessaria dalla riconsegna dell’azienda" si legge in una nota della Filcams Cgil.

"Abitalia, malgrado il contenzioso con la sua affittuaria, MAPI srl, le difficoltà del momento e i danni patiti nel contenzioso, ha preso la decisione più giusta - dichiara Simona Conti della Filcams Cgil di Pisa - nel riprendere in gestione l’hotel per garantire tutte le tutele occupazionali e reddituali a questi lavoratori, che da anni operano con professionalità e passione all’interno della struttura ricettiva, rimasta ormai l’unico hotel a cinque stelle della città pisana".

"Grazie all’azione sindacale della nostra organizzazione e alla disponibilità del gruppo Bulgarella - conclude Conti - le lavoratrici e i lavoratori potranno trascorrere delle feste di Natale più serene, con prospettive certe per il proprio futuro, nonostante la crisi del settore turistico legata alla pandemia sia destinata a proseguire nel 2021":