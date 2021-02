Lavoro, Piaggio: "A febbraio 289 assunzioni"

"Si e' svolto questa mattina presso la Piaggio di Pontedera con la direzione aziendale alla presenza delle segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm e le Rsu l'incontro per illustrare le prospettive industriali del Gruppo, in particolare su investimenti ed assunzioni per il 2021". Lo ha dichiarato il responsabile territoriale Fim Cisl di Pisa Alessandro Vella, aggiungendo che "alle 48 assunzioni del mese di gennaio, si aggiungeranno 289 assunzioni nel mese di febbraio e 90 nel mese di marzo. Nel dettaglio è prevista l'assunzione con contratto a termine di 427 lavoratori, molti dei quali già impiegati negli anni 2019/2020".

Per molti sarebbe previsto un periodo di impiego tendenzialmente più ampio rispetto alle precedenti stagioni produttive. In particolare per questi la Fim Cisl ha chiesto di individuare un percorso che possa portare alla stabilizzazione. La direzione aziendale avrebbe comunicato un piano di investimenti importanti, in particolare riguardo il settore dei veicoli commerciali ed anche dei veicoli due ruote,con particolare attenzione allo studio e sviluppo dei veicoli elettrici.

La Fim ha anche sollecitato durante l'incontro e nell'ambito del contratto aziendale che vengano forniti quei dati "atti a definire i parametri dai quali dipende l'eventuale applicazione del beneficio fiscale all'intero premio di risultato. Questo aprirebbe a un incremento economico per tutti i lavoratori. Ci aspettiamo che anche rispetto a questa richiesta l'azienda metta in campo la propria disponibilità". Infine, entro febbraio è previsto l'incontro per l'uscita volontaria dei lavoratori che possono andare in Naspi.