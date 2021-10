Poste Italiane assume nel pisano, una neo-assunta: "Opportunità unica"

Si chiama Elisa Breschi, classe 1985 e laurea specialistica in Economia. E' lei una delle nuove risorse assunte in provincia di Pisa da Poste Italiane. Da inizio anno nel nostro territorio hanno fatto il loro ingresso in azienda 17 persone che si sommano ai 14 inserimenti effettuati nel 2020.

Di queste, 9 risorse andranno a rafforzare l’organico degli Uffici Postali della provincia di Pisa, tra operatori di sportello e specialisti consulenti finanziari, mentre altre 8 sono state inserite nella filiera logistico postale, avendo già lavorato in passato con Poste Italiane come portalettere o addetti allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno nove mesi.

Tra le nuove risorse appunto c'è Elisa, assunta a marzo scorso come direttore dell’ufficio postale di Lustignano di Pomarance. “Questo lavoro per me è una opportunità unica. Ho svolto precedenti esperienze professionali in ambito amministrativo in aziende private: nel dicembre 2021 però ho realizzato il mio sogno con la selezione che ho superato. Vivo questa esperienza con entusiasmo, cerco sempre di migliorarmi, attingendo anche al mio percorso di studi. Il piccolo borgo dove lavoro è composto prevalentemente da persone anziane che vedono in me una carica di vitalità per il paese, avendo instaurato un rapporto di fiducia e di confidenza”.

"Il piano di stabilizzazioni delle risorse destinatarie di precedenti contratti a tempo determinato con Poste Italiane segue gli accordi sindacali del 13 giugno 2018, dell’8 marzo e del 18 luglio 2019 nonché le successive intese in materia e, in particolare, quella del 22 dicembre 2020 che ha previsto 250 stabilizzazioni totali distribuite in 44 province in tutta Italia - sottolineano da Poste - le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale '2024 Sustain & Innovate', in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, con l’obiettivo di trasformazione da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C".