Il Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana, con il presidente Antonio Cerrai, ribatte ai sindacati che hanno denunciato criticità nell'applicazione del contratto nazionale e sul pagamento degli stipendi. Nella nota, prima di rispondere punto per punto, si ripercorrono anche le tappe di diritto che hanno portato l'attuale soggetto di diritto privato ad assumere i propri dipendenti con il Ccnl Anpas nel 2014, passato poi nel 2022 al Ccnl Cri. L'ente ricorda anche le difficoltà finanziare legate agli ultimi anni di emergenze, ricordando i dati del bilancio: "La situazione di bilancio consuntivo 2022, deliberata ieri dall'Assemblea, riporta la gestione in equilibrio con una chiusura positiva di +6.638 euro, con un andamento in costante miglioramento. La Cri di Pisa, che proveniva da una stagione di bilanci positivi e virtuosi dal 2014 al 2019, nei due bilanci 2020 e 2021 ha complessivamente maturato una perdita di 1.025.000 circa, che la ha costretta a dover dismettere patrimonio immobiliare per quasi 1.200.000 euro, scelta consapevole e voluta e assunta all’unanimità dall’Assemblea dei Soci Cri di Pisa e i cui effetti saranno sul

bilancio 2023".

"Essere tacciati per coloro che violano il rispetto e la corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti aziendali non lo accettiamo!", scrive il presidente Cerrai: "Le assunzioni sono regolari e conformi da sempre e basate oggi su selezione per curriculum e colloquio, dando prelazione al ricollocamento proprio al personale interno. Questo ha favorito anche il ricollocamento degli esuberi senza procedere finora ad alcuna procedura di licenziamento. I problemi derivanti dalla carenza di liquidità (si fanno servizi sempre più impegnativi, quindi si spende molto nell’immediatezza per avere il rimborso dopo almeno 60 giorni, ma per alcune convenzioni abbiamo atteso il saldo fatture a oltre 1.100 giorni da parte di una P.A., quindi oltre tre anni), hanno imposto a questo Comitato Cri di dover ricorrere alla richiesta di importanti anticipazioni bancarie sulle fatture emesse (sulle quali tutti gli oneri gravano anch’essi sul bilancio associativo) per onorare il pagamento mensile senza mai mancare la corresponsione dello stipendio. Siamo 'colpevoli' di aver ricevuto magari qualche volta con 2-3 giorni di ritardo l’accredito delle somme dai nostri debitori, ma mai abbiamo mancato il pagamento degli stipendi, è una falsità consapevole e cosciente dire che lavoratori non hanno ricevuto il pagamento dello stipendio!".

Anche sulla "definizione di alcune indennità che il Ccnl prevede siano contrattate al livello aziendale", la risposta è che "nel tavolo del 24/12/2022 (è a verbale) fu indicato chiaramente che il tavolo aziendale per l’applicazione delle indennità è quello 'regionale' (che peraltro sta già lavorando su questo argomento), e anche il nostro Comitato ha dichiarato anche nell’ultimo incontro del 29 maggio 2023 che stabiliti gli importi e le modalità di riconoscimento delle indennità a chi spettano, il Comitato si adeguerà puntualmente, ma che non farà alcuna trattativa aziendale locale a Pisa proprio perché la competenza è regionale e comunque decidere per Pisa rispetto agli altri Comitati potrebbe evidenziare una discriminazione fra lavoratori della stessa 'Rete Associativa Cri' che applicano lo stesso contratto di lavoro".