Grande successo per la speciale asta promossa dal Comitato Toscana Fondazione Airc, in collaborazione con Rotary Club Pisa - Galilei, nella splendida cornice di Villa di Corliano, a San Giuliano Terme. Venerdì 10 maggio oltre 100 persone hanno partecipato all’iniziativa affollando gli storici saloni e l’incantevole giardino della residenza cinquecentesca per contendersi 105 lotti che, insieme alle donazioni spontanee, hanno consentito di raccogliere oltre 20mila euro. Fondi che contribuiranno a sostenere il lavoro di 6mila ricercatori Airc impegnati a trovare soluzioni sempre più efficaci per prevenire e diagnosticare precocemente il cancro.

Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli hanno guidato il pubblico alla scoperta del ricco catalogo che spaziava tra articoli di moda, accessori di pregio, oggetti d’arte, prodotti del territorio ed esperienze suggestive con guide d’eccezione. Per l’assegnazione di ogni lotto si è registrata una grande partecipazione tra le persone presenti che si sono contese le diverse proposte in una vera e propria gara all’ultimo rilancio. Molto apprezzate le esperienze legate al mondo dell’arte e quelle pensate per il tempo libero come le visite alle più belle cantine del territorio.

Tra i lotti più contesi dell’asta si segnalano alcune idee collegate al mondo del giardinaggio come il cesto di bulbi di iris di Bruna Pepi o il fertilizzante biologico di Violante Mori. Ma la proposta che ha ricevuto il maggior numero di rilanci è stata l’acquerello di un volto che realizzerà l’artista Agnese Bartolini Baldelli su indicazione del vincitore.

Airc ringrazia per il successo della serata Agostino e Rosanna Agostini Venerosi della Seta per l’ospitalità, il Rotary Club Pisa - Galilei per la generosa collaborazione, Pacini Editore per l’edizione del catalogo e Claudia Mazzini per gli acquerelli della copertina, Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli per la conduzione dell’Asta, Emanuel Dell’Orto di Fox Investigazioni e Sicurezza Srl Firenze per il servizio Security, Villa Marcello e Tenuta di Ghizzano per la fornitura di vino e il Rotaract Club Pisa per l’attività di volontariato. Tutti i componenti del comitato promotore: Rosanna Agostini Venerosi della Seta, Renato Amodeo, Rosanna Angelini, Fabio Beltram, Ignazio Bulgarella, Margherita Caccetta, Laura Caracciolo di Melissano Adorni Braccesi, Carolina Carmine Fascetti Rossi, Emilia Cenami Cerulli Irelli, Ottavia Colonna di Stigliano Ranieri, Daniela Gioia, Francesca Inghirami, Michelle Kinsky dal Borgo, Cornelia Làino Mori, Alessandra Niccolini di Camugliano, Bernardino Papasogli Tacca, Giampaolo Russo, Daniela Sprea Blom, Ginevra Venerosi Pesciolini, Lisa Vincenzini Quarates. Un ringraziamento speciale a tutti i donatori e sostenitori che hanno partecipato con grande generosità a questo evento.