Asta pubblica per l'alienazione dell'ex Casa del Fascio di Lugnano 

E' stata indetta dal Comune di Vicopisano un’asta pubblica, con il criterio delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta o almeno pari al prezzo stesso, per l’alienazione dell’immobile denominato xx Casa del Fascio a Lugnano. La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13 del 24 giugno all’ufficio protocollo del Comune, primo piano del Palazzo Comunale, in via del Pretorio 1. I riferimenti dell'asta sul sito del Comune.