AstraZeneca: ripartono le vaccinazioni

Il governo italiano ha dato il suo ok alla ripartenza delle vaccinazioni AstraZeneca, dopo il via libera dell'Ema e dell'Aifa. "Da domani alle 15 riprendono le vaccinazioni", è l'indicazione del ministero della Salute. Dunque, in Toscana, come annunciato nella serata di ieri 18 marzo dal presidente Giani, possono ripartire le somministrazioni prenotate nei giorni scorsi.

"Le persone con appuntamento già fissato dalle 15 in poi possono recarsi nei punti vaccinali. Coloro ai quali sono stati annullati gli appuntamenti riceveranno a breve un sms con le modalità di prenotazione prioritarie" è stato il messaggio su Facebook del governatore. Si ricomincerà quindi dalle persone che avevano già fissato l'appuntamento, senza che abbiano ricevuto l'sms di cancellazione. In ogni caso sono stati cancellati - informa la Regione - gli appuntamenti precedenti alle 15. Coloro ai quali sono state annullate le prenotazioni avranno la priorità per riprenotarsi non appena verranno riaperte le agende sul portale.