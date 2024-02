Hanno agito nella notte, veloci ed efficaci, con una tecnica rodata. In pratica, un lavoro da professionisti. L'altra notte, fra il 16 e il 17 febbraio, ignoti hanno dato l'assalto all'Atm dell'ufficio postale di Saline di Volterra, in via Borgo Lisci. Secondo quanto si apprende, la banda, composta probabilmente da più persone, ha fatto saltare dall'interno lo sportello bancomat, inserendo nella fessura dei contanti l'esplosivo. Dopo lo schianto, hanno afferrato i soldi e sono fuggiti. I Carabinieri di Volterra sono giunti sul posto poco dopo, ma ormai i ladri avevano già fatto perdere le proprie tracce. I militari hanno avviato quindi le indagini per risalire all'identità dei responsabili; il primo passo è raccogliere indizi, valutando le immagini della videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze.