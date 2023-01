Atti osceni nei bagni del centro commerciale: scoperti da una minorenne

Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 13.30, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a seguito di segnalazione presso il Centro Commerciale Pisanova, per una coppia che stava commettendo atti osceni nei bagni pubblici dell'attività. I due sono stati sorpresi da una minorenne.

Sul posto i due, un cittadino pisano ed un cittadino sudamericano, già noti agli operatori, sono stati identificati e sanzionati per il reato depenalizzato di atti osceni in luogo pubblico. Inoltre il sudamericano è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa sull’immigrazione.