Atti osceni davanti a minorenni in zona stazione: arrestato 60enne

Nella giornata di ieri, mercoledì 9 giugno, un cittadino di origine straniera di 60 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Pisa per atti osceni in luogo pubblico, compiuti alla presenza di minori.

Nella prima mattina, gli uomini del Nucleo Antidegrado e Polizia Giudiziaria in servizio in zona hanno ricevuto una segnalazione da un autista Ctt Nord in servizio su un autobus cittadino, che riferiva la presenza di un uomo di mezza età il quale, nei pressi della fermata di via Silvio Pellico, stava compiendo atti osceni di fronte ad alcuni studenti appena scesi dal bus.

Gli agenti della Municipale, che svolgevano servizio in abito civile, sono subito intervenuti sul posto e si sono messi alla ricerca del soggetto, intercettandolo poco dopo. Attorno alle 12.30, nelle vicinanze di piazza Sant’Antonio, hanno sorpreso in flagranza di reato lo stesso soggetto che, stavolta, stava replicando l'azione di fronte ad una ragazza di passaggio nella zona. Immediatamente sono scattate le manette per l’uomo, che è stato accompagnato dagli agenti al Comando della Municipale dove è stato identificato e trattenuto in arresto. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pisa ha poi convalidato l’arresto e disposto la liberazione immediata del soggetto, in attesa del giudizio.

"Grazie all’intervento immediato degli agenti - dichiara il Comandante della polizia Municipale Alberto Messerini - è stato possibile rintracciare l’uomo ed arrivare all’arresto, nel giro di poche ore. Gli uomini del Nucleo Antidegrado, che opera in centro e in zona Stazione, in collaborazione con la Polizia Giudiziaria, hanno setacciato nella mattinata tutta la zona tra la Sesta Porta e la Stazione, arrivando a cogliere il soggetto in flagranza di reato, in maniera da poterlo denunciare e consegnare all’Autorità Giudiziaria per il grave reato di atti osceni in luogo pubblico. Fondamentale in questo caso l’attività di segnalazione da parte dell’autista del Ctt Nord, allarmato in particolar modo dalla presenza di minori, che dimostra l’importanza di una costante collaborazione tra tutti i cittadini e la Polizia Municipale".